«هيونداي موتور» تعتزم استثمار 7.4 مليار دولار في الولايات المتحدة

تعتزم "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية استثمار 7.4 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول 2025 لتصنيع السيارات الكهربائية وتطوير الإنتاج وتعزيز استثماراتها في حلول النقل الذكي، بحسب ما أعلنته الشركة أمس.ويأتي إعلان الاستثمارات قبيل اجتماع للرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول قضايا من بينها لقاحات كوفيد - 19 وأشباه الموصلات.ويدعو بايدن إلى إنفاق جديد حجمه 174 مليار دولار لتعزيز السيارات الكهربائية ومرافق شحن البطاريات، وفقا لـ"رويترز". ويعكف المشرعون الأمريكيون على تمويل بعشرات المليارات من الدولارات للتحول صوب السيارات الكهربائية بدلا من العاملة بمحركات البنزين وبناء مئات الآلاف من محطات إعادة الشحن.وستبدأ "هيونداي موتور" إنتاج السيارات الكهربائية في منشأة أمريكية في 2022، وتعتزم وحدتها "كيا موتورز" تصنيع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة أيضا. ولـ"هيونداي" مصنع في ألاباما، بينما تنتج "كيا" السيارات في منصع في جورجيا.وقالت "هيونداي" في بيان "ستراقب "هيونداي" و"كيا" أوضاع السوق وسياسة الحكومة الأمريكية تجاه السيارات الكهربائية لوضع اللمسات الأخيرة على خططها الرامية إلى تطوير منشآت الإنتاج الأمريكية والتوسع تدريجيا في الإنتاج المحلي من السيارات الكهربائية".وقالت الشركة "إنها ستطرح تشكيلة من السيارات الكهربائية على المستهلكين الأمريكيين بداية من العام المقبل، في إطار خطة تشمل أيضا طاقة الهيدروجين"، وأضافت أن "استثماراتها تتضمن الروبوتات والنقل الجوي داخل المدن وتكنولوجيا القيادة الذاتية".