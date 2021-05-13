الذهب يرتفع بدعم آمال بقاء أسعار الفائدة منخفضة

ارتفع الذهب اليوم الخميس بدعم آمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريبا، غير أن المكاسب حد منها صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في أبريل نيسان.

وبحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.63 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد نزول بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1817.40 دولار.

ووفقا لرويترز قال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت: "ما زلنا في مرحلة ما بعد الصدمة من ذلك المؤشر الصادر لأسعار المستهلكين والتوقعات في السوق الآن هي أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى فعل شيء حيال التضخم".

لكنه أضاف أن الاتحادي يؤكد على أن التضخم سيكون مؤقتا بما لا يثير مخاوف لديه بشأن تعديل أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل، مما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم.

ورفع ذلك القلق عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في حين استقر الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2881.61 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.90 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1211.87 دولار.

