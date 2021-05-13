الملك سلمان مغردا: مما يجسده العيد الأمل والتفاؤل والسرور

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" اليوم: "نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.. إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة.. وكل عام وأنتم بخير."