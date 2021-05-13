بعد تغريدة .. بيتكوين تهبط 13%

قال الرئيس التنفيذي "إيلون ماسك" إن شركة السيارات الكهربائية "تسلا" ستوقف مبيعات السيارات التي تستخدم البتكوين.

ويعود ذلك إلى التأثيرات على البيئة التي يمكن أن يحدثها تعدين العملة المشفرة على حد قوله.

وانخفضت أسعار أسهم "تسلا" وكذلك العملات المشفرة على الفور بعد ذلك.

نشر ماسك على تويتر ، "أوقفت تسلا شراء المركبات باستخدام البيتكوين. "نحن قلقون بشأن الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته ، وخاصة الفحم ، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر.

وأضاف "تعتبر العملات المشفرة فكرة جيدة على العديد من المستويات ونعتقد أن لها مستقبلًا واعدًا ، لكن هذا لا يمكن أن يكون بتكلفة كبيرة على البيئة ".

انخفضت أسعار البتكوين 13% بنحو 2000 دولار بعد التغريدة ، من حوالي 54700 دولار إلى 52600 دولار تقريبًا، فيما زادت حدة الخسائر لتفقد مستوى 50 ألف دولار.

فيما انخفض سهم "تسلا" بنحو 1 ٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق.