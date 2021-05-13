وكالة الطاقة تتوقع انتعاشا كبيرا للطلب على النفط .. 2.5 مليون برميل فجوة متوقعة للمعروض

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث انتعاش كبير في الطلب على النفط بنحو 6.5 مليون برميل يوميا بين الربع الأول ونهاية عام 2021، مشيرة إلى أن نمو المعروض المحتمل من قبل مجموعة "أوبك+" وغيرها لن يكون بأي حال أكبر من الزيادة المتوقعة في نمو الطلب.وأوضح التقرير الشهري للوكالة - عن سوق النفط - أن مخزونات النفط التي تحتفظ بها الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعود بالفعل إلى مستويات طبيعية أكثر استنادا إلى إحصائيات وتقييم شهر أبريل الماضي حيث تظهر مستويات 1.7 مليون برميل فقط فوق متوسط الأعوام الخمسة.وأشار إلى التقييم الصعودي لوكالة الطاقة الدولية للعام المقبل على الرغم من خفض تقدير نمو الطلب الإجمالي لعام 2021 ككل بمقدار 270 ألف برميل يوميا إلى 5.4 مليون برميل يوميا وتقليص تقديرها لـ"الطلب" على خام "أوبك" في النصف الثاني من هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا بناء على تخفيضات الطلب في الربع الأول في أوروبا وأمريكا الشمالية، لافتا إلى حدوث انخفاض كبير في الطلب الهندي المقدر في الربع الثاني من العام الجاري بمقدار 630 ألف برميل يوميا بسبب الوباء.وألمح تقرير الوكالة ضمنا إلى حاجة "أوبك+" إلى تخفيف قيود الإنتاج حتى لو تم تخفيف العقوبات ضد إيران، حيث أعطى أيضا تقديرا أقل لإنتاج النفط الأمريكي هذا العام مقارنة بتقرير الشهر الماضي مع توقع انكماش قدره 160 ألف برميل يوميا بسبب خفض نشاط إنتاج النفط الصخري الزيتي وتقليل التوقعات بتدفق الإمدادات النفطية من الحقول في خليج المكسيك.وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "النمو المتوقع للمعروض خلال ما تبقى من العام الجاري لا يقترب بأي حال من الأحوال من الاتساق مع توقعاتنا لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني"، وذلك في إشارة إلى زيادة الضخ من دول "أوبك+".وقالت "إن الإنتاج من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة بـ"أوبك+" يقل بالفعل عن الطلب على نفطها 150 ألف برميل يوميا".وتوقعت الوكالة أن تتسع الفجوة في المعروض النفطي إلى 2.5 مليون برميل بحلول نهاية العام.وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها، أنه في ظل سيناريو إنتاج "أوبك+" الحالي لن ترتفع الإمدادات بالسرعة الكافية لمواكبة تعافي الطلب المتوقع، مرجحا اتساع فجوة العرض والطلب ما يمهد الطريق لمزيد من التخفيف من تخفيضات "أوبك+" للإمدادات أو حتى سحب مخزون أكثر حدة.وأوضح التقرير أن التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد - 19 عالميا يعني أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي والطلب على النفط ستتجاوز إنتاج كبار المنتجين، مشيرا إلى أن النمو المتوقع للمعروض خلال ما تبقى من العام الجاري لا يقترب بأي حال من الأحوال من الاتساق مع توقعات الوكالة السابقة لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني، وذلك في إشارة إلى زيادة الضخ من دول "أوبك+".وأضاف "أزمة فيروس كورونا في الهند تذكر بأن توقعات الطلب على النفط تكتنفها حالة من الضبابية، ولحين السيطرة على الجائحة من المرجح أن يستمر تقلب السوق، ويزداد المعروض من النفط في أيار (مايو) الجاري"، مشيرا إلى ارتفاع إمدادات النفط العالمية بنحو 330 ألف برميل يوميا إلى 93.4 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) الماضي مع مواصلة تحالف "أوبك+" تخفيف تخفيضات الإنتاج.ورجح التقرير أن ينمو إنتاج النفط العالمي بمقدار 3.8 مليون برميل يوميا في الفترة من أبريل إلى ديسمبر المقبل، موضحا أنه بالنسبة إلى العام 2021 ككل سيتوسع إنتاج النفط العالمي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي مقابل تراجع بنحو 6.6 مليون برميل يوميا في عام 2020.وأشار التقرير إلى تصدر كندا للدول غير الأعضاء في "أوبك+" بنمو قدره 340 ألف برميل يوميا، في حين إن من المقرر أن ينمو إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 160 ألف برميل يوميا، منوها بأنه في الوقت الذي تسجل فيه السوق فائضا في العرض في الشهر الجاري نجد أنه من المقرر أن تستأنف عمليات سحب المخزونات بوتيرة سريعة بدءا من حزيران (يونيو) المقبل، وذلك على الرغم من ارتفاع المعروض النفطي العالمي.