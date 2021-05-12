جدة : 1 شوال بدء العمل بتنظيم وقت أعمال البناء للمشاريع الإنشائية

أوضحت أمانة جدة أنه اعتبارا من غدا الخميس 1 شوال سيكون الموعد المقرر لبدء تنظيم وقت أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة وفق الضوابط المعتمدة وذلك بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة والحد من مصادر الضوضاء وداخل الأحياء السكنية.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالتنظيمات الجديدة والتي حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية من 6 صباحا حتى 6 مساء ويوم السبت من 1 مساء حتى 6 مساء في حين أنها لا تسمح بالعمل يوم الجمعة كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبل لتكون من 9 صباحا حتى 5 مساء لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وأشارت إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بـ 3 أيام كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة. لافتة إلى أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.