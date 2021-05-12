الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا لمعاقبة أندية دوري السوبر

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تحقيقا من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولات إطلاق دوري السوبر الأوروبي. وحاول 12 ناديا تأسيس دوري السوبر قبل استجابة كل الأندية باستثناء ريال وبرشلونة ويوفنتوس لضغوطات وانتقادات وإعلان التراجع.

وقال اليويفا في بيان "تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدوري السوبر".