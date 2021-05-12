نوفاك : امتثال روسيا لاتفاق أوبك + في أبريل كان دون 100 %

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم قوله اليوم إن روسيا لم تمتثل لاتفاق أوبك + لخفض إنتاج النفط في أبريل بنسبة 100% لكن موسكو ستسعى للالتزام به.