نوفاك : امتثال روسيا لاتفاق أوبك + في أبريل كان دون 100 %

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم قوله اليوم إن روسيا لم تمتثل لاتفاق أوبك + لخفض إنتاج النفط في أبريل بنسبة 100% لكن موسكو ستسعى للالتزام به.
الطاقة- النفط
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