بسبب حادثة قبل 12 عاما .. إيرباص وإير فرانس تمثلان أمام القضاء

قررت محكمة فرنسية أن تمثل شركتا إيرباص وإير فرانس أمام القضاء بسبب حادثة وقعت قبل 12 عاما لطائرة تابعة لشركة إير فرانس من تصنيع إيرباص خلال رحلة من البرازيل إلى فرنسا وهو ما أسفر عن مقتل 228 شخصا.

وأكدت محكمة استئناف باريس أن المحكمة أمرت اليوم ببدء محاكمة تشمل تهمة القتل العمد. وسبق هذا القرار سنوات من النزاعات القانونية ورفض قضاة التحقيق بدء قضية عام 2019. ومع ذلك استأنف الادعاء على هذا القرار.

وكانت الطائرة اختفت من على شاشات الرادار في 1 يونيو 2009 وهي في طريقها من ريو دي جانيرو إلى باريس. وهوت طائرة إيرباص في المحيط الأطلسي. وظل سبب الحادث غير معروف لفترة طويلة. وتم انتشال مسجل بيانات الرحلة في مايو 2011 من على عمق 4 آلاف كيلومتر.

وفي 2012 خلص المحققون إلى أن الطاقم لم يحسن التصرف مع الموقف بعدما تجمدت أنابيب بيتو التي تقيس السرعة. وفي 2019 رأى قضاة التحقيق أن الحادث نتج عن توافر مجموعة من العوامل التي لم يسبق أن حدثت.

ولم تظهر التحقيقات وجود إخفاق يستحق توجيه اتهام إلى إيرباص أو إير فرانس. وتم إغلاقها في ذلك الوقت. وقد استأنف مكتب المدعي العام على ذلك القرار.

ولا يعني قرار محكمة الاستئناف أنه ستكون هناك حتما محاكمة، حيث يمكن للأطراف المعنية الطعن أمام القضاء. وبحسب وكالة فرانس برس فقد نفى محامو شركتي إيرباص وإير فرانس مسؤولية الشركتين عن الحادث.