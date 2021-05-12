الصين: نمو مبيعات السيارات بنسبة 8.6% خلال أبريل

أفادت بيانات صناعية اليوم الأربعاء بأن مبيعات السيارات في الصين نمت 8.6 بالمئة في أبريل مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، لتسجل زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي، إذ تقود أكبر سوق للسيارات في العالم تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19.

ووفقا لرويترز أظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات بالصين أن المبيعات بلغت 2.25 مليون سيارة في أبريل.