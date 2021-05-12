أعلنت "مورجان ستانلي" المزود العالمي للمؤشرات اليوم مراجعتها نصف السنوية في مايو للسوق السعودي التي سوف تنفذ بإغلاق 27 مايو الجاري.
وبحسب البيان فقد تم إضافة كل من شركة "المواساة" و "بتروكيم" للمؤشر القياسي العالمي، بينما تم استبعاد شركة "التموين" من المؤشر.
فيما أضافت 5 شركات أخرى لمؤشر MSCI لشركات رأس المال الصغير، وهي كل من (الجوف الزراعية، المعمر لأنظمة المعلومات، أسمنت الرياض، التموين، المصافي)، فيما استبعدت "المواساة" من المؤشر.
"MSCI" تعلن مراجعتها النصف سنوية .. إضافة شركتين للمؤشر القياسي العالمي واستبعاد "التموين"
أعلنت "مورجان ستانلي" المزود العالمي للمؤشرات اليوم مراجعتها نصف السنوية في مايو للسوق السعودي التي سوف تنفذ بإغلاق 27 مايو الجاري.
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