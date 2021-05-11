خلال أغسطس المقبل .. السعودية تستضيف مواجهة فيوري وجوشوا

قال المروج إيدي هيرن اليوم إن السعودية ستستضيف المباراة على اللقب الموحد لوزن الثقيل بين الملاكمين البريطانيين تايسون فيوري وأنطوني جوشوا في أغسطس المقبل. ويحمل جوشوا ألقاب وزن الثقيل الخاصة بالاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية والمنظمة الدولية لملاكمة بينما يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي لهذا الوزن.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية عن هيرن قوله "المباراة ستقام في السعودية في 7 أغسطس. أو 14 أغسطس". وأضاف هيرن "نفس الاشخاص الذين تعاقدنا معهم في مباراة آندي رويز. المباراة كانت رائعة كشركاء هم رائعون أيضا". واسترد جوشوا ألقابه من المكسيكي آندي رويز في المباراة التي جمعت بينهما خارج العاصمة الرياض في ديسمبر 2019.

وقال هيرن أيضا "نشعر بارتياح كبير. وأنطوني مرتاح وهو يعرف هؤلاء الناس. فقد أوفوا بجميع تعهداتهم في المرة السابقة. ونحن جاهزون للمضي قدما". وقال هيرن إنه يفضل إقامة المباراة في 14 أغسطس لأنه سيكون أفضل بالنسبة للكثيرين حول العالم لأن أولمبياد طوكيو الصيفي سيختتم في 8 أغسطس وعبر عن أمله في التوصل لاتفاق حول الموعد والمكان خلال الأيام القليلة المقبلة. ووقع فيوري وتايسون على خوض نزالين لتوحيد اللقب في مارس.