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أخبار اقتصادية- خليجية

أبوظبي تؤسس مجلسا لمراجعة التشريعات المنظمة لعمل لمناطق الحرة

أبوظبي تؤسس مجلسا لمراجعة التشريعات المنظمة لعمل لمناطق الحرة

الاقتصادية من الرياض

أفاد بيان أصدرته حكومة أبوظبي عبر تويتر اليوم الثلاثاء أنها شكلت مجلسا لمراجعة التشريعات المنظمة لعمل المناطق الحرة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لشؤون هذه المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب "رويترز" .

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