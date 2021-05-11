شركة تركية تهدد بوقف إمدادات الكهرباء للبنان

قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم نقلا عن مشرعين إن شركة تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة هددت بوقف الإمدادات. وقالت إن لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية دفعت البلاد إلى تخلف عن سداد ديون قد يشهد ظلاما تاما إذا أوقفت شركة قره دنيز التركية إمداداتها البالغة 400 ميجاوات.
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