الأسهم اليابانية تهبط بسبب مخاوف كورونا وتراجع شركات التكنولوجيا الأمريكية

تراجع مؤشر نيكي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم بنسبة 3% بعد التراجع الحاد لأسهم شركات التكنولوجيا في تعاملات السوق الأمريكية أمس.

كما تضررت ثقة المستثمرين بالمخاوف من تفشي موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا المستجد في اليابان.

وفقد مؤشر نيكي اليوم 75ر909 نقطة أي بنسبة 08ر3% ليغلق عند مستوى 59ر28608 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 35ر46 نقطة أي بنسبة 5ر2% إلى 92ر1905 نقطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه بعض الأقاليم الغربية في اليابان رفض السماح بعقد احتفالات بمرور الشعلة الأوليمبية في أراضيها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان مؤشر ناسداك المجمع لأسهم شركات التكنولوجيا في بورصة وول ستريت الأمريكية قد تراجع امس بنسبة 55ر2% في حين تراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 04ر1% وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 1ر0% وفقا للألمانية.

