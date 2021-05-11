السعودية ستورد كامل إمدادات الخام لأربع مشترين آسيويين على الأقل في يونيو

قالت خمسة مصادر مطلعة اليوم إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستورد كامل إمدادات الخام المطلوبة لما لا يقل عن أربع شركات تكرير آسيوية في يونيو.

بدأ أكبر منتج في أوبك تقليص حجم تخفيضات الإمداد للمشترين في مايو، إذ التزمت أوبك وروسيا وحلفاؤهما، في إطار مجموعة أوبك+، بخطط لتخفيف قيود إنتاج النفط على مراحل من مايو إلى يوليو.

ومن ذلك، قالت المصادر لرويترز إن شركة الطاقة الحكومية العملاقة أرامكو السعودية ستخفض الإمدادات لمشتر آسيوي خامس في يونيو في إطار حد للتعديل مسموح به في العقد.

وبموجب العقود، يمكن للبائع أو المشتري تعديل كميات التحميل اعتمادا على الطلب ولوجستيات الشحن، وذلك باستخدام نسبة سماح تشغيلي تتراوح بين زائد و ناقص عشرة بالمئة من الكمية السعودية المتعاقد عليها.

ولم تعقب أرامكو السعودية حتى الآن على الأمر.

وقالت المصادر إن انخفاض الطلب على الوقود في دول مثل الهند واليابان بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 ربما يؤدي أيضا إلى تراجع إقبال شركات التكرير بها على المزيد من الخام.