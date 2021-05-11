الصحة العالمية تحذر .. زيادة بدانة الأطفال بسبب الجائحة

حذر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من أن جائحة فيروس كورونا قد يكون لها آثار غير متوقعة، تؤدي إلى زيادة البدانة بين الأطفال.

وخلص تقرير صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تم نشره اليوم إلى أن إغلاق المدارس أثناء الإغلاق قد يكون له آثار سلبية على التغذية والتمارين البدنية للأطفال، حيث تفوتهم وجبات الغداء في المدرسة والأنشطة المدرسية.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: "يمكن أن يؤدي كوفيد- 19 إلى زيادة أحد أكثر المسارات إثارة للقلق في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، ألا وهو زيادة البدانة لدى الأطفال".

وأضاف كلوج أن زيادة الوزن والسمنة مرتبطتان بأمراض تهدد الحياة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.

ولتجنب التأثير السلبي على مستقبل الأطفال، دعا كلوج إلى سياسات قائمة على العلم لتعزيز النظم الغذائية الصحية والنشاط البدني، مثل الضرائب على المشروبات المحلاة، وفقا لما ذكرت "الألمانية".