" داو جونز" عند مستوى قياسي بدعم أسهم التعدين والطاقة

بلغ مؤشر داو جونز الصناعي مستوى مرتفعا غير مسبوق أمس بدعم التفاؤل حيال استمرار انخفاض أسعار الفائدة، في حين رفعت زيادة في أسعار السلع الأساسية أسهم شركات التعدين والطاقة والصلب.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 7.5 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 34785.27 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 4.3 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 4228.29 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 64.6 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 13687.595 نقطة.من جهة أخرى، واصلت الأسهم الأوروبية صعودها لمستويات غير مسبوقة أمس بفضل تفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية، فيما ساهمت سياسة التيسير النقدي في صعود القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، من بينها أسهم شركات التعدين والقطاع المالي.وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة، ليصعد لمستوى قياسي جديد، إذ زادت شركات التعدين 2.2 في المائة بفضل ارتفاع أسعار المعادن.وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تشكل أسهم شركات السلع الأساسية ثقلا عليه 0.2 في المائة على الرغم من صعود الجنيه الاسترليني، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المرحلة الجديدة من إجراءات الخروج من العزل المرتبط بكوفيد-19.ونزلت أسهم "آي.إيه.جي"، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، وإيزي جت وويز إير بما بين 1.5 في المائة و3.4 في المائة بعدما سمحت بريطانيا باستئناف الرحلات الدولية من 17 أيار (مايو)، لكن ما أطلق عليها "القائمة الخضراء" لم تتضمن سوى 12 دولة.وقفز سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك 10.8 في المائة بعدما كشفت عن خطط لبناء موقع تصنيع جديد للقاحاتها في سنغافورة.وفي آسيا، ربحت الأسهم اليابانية أمس، إذ عزز الإغلاق القوي لـ"وول ستريت" في الأسبوع الماضي الإقبال على المخاطرة، في حين يترقب مستثمرون نتائج أعمال شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات الكبرى بحثا عن مؤشرات على تقدم الاقتصاد، الذي تضرر من الجائحة. وصعد مؤشر نيكاي 0.55 في المائة ليغلق عند 29518.34 نقطة، فيما قفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.99 إلى 1952.27 نقطة.وسجل المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 مستويين غير مسبوقين الجمعة بعد نمو بطيء مفاجئ لسوق العمل في الولايات المتحدة هدأ من المخاوف حيال احتمال رفع أسعار الفائدة.وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير محللي الأسواق في سوميتومو ميتسوي دي.إس أست مانجمنت "ربحت السوق الأمريكية بفضل تكهنات بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستستمر لفترة طويلة وهذا أيضا دعم السوق اليابانية". وتابع "على الجانب الآخر. يترقب المستثمرون تأكيد النظرة المستقبلية للشركات الكبرى، وبصفة خاصة يريدون معرفة تأثير نقص الرقائق على شركات صناعة السيارات".ومن المقرر أن تعلن شركات صناعة السيارات اليابانية نتائجها هذا الأسبوع، إذ تعلن "نيسان موتور" نتائجها أولا اليوم، وتليها "تويوتا موتور" ومجموعة سوفت بنك غدا.وزاد سهم "تويوتا" 1.7 في المائة، وصعد سهم "نيسان" 4.39 في المائة، وتقدم سهم "سوفت بنك" 1.7 في المائة.