الدولار يهوي إلى أقل مستوى في شهرين بعد صدمة الوظائف .. والأنظار تتحول إلى التضخم

هوى الدولار إلى أقل مستوى في أكثر من شهرين مقابل عملات رئيسة أخرى أمس، بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال في الولايات المتحدة، ما حمل المستثمرين على تقليص توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة، فيما يتحول التركيز إلى بيانات التضخم التي تصدر هذا الأسبوع.ووفقا لـ"رويترز"، أضافت الولايات المتحدة أكثر قليلا من ربع الوظائف التي توقعها اقتصاديون الشهر الماضي، وزاد معدل البطالة على غير المتوقع، لتنحسر التكهنات بارتفاع كبير لمعدل التضخم.وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات إلى 90.259 بعدما نزل إلى 90.128 لأول مرة منذ 26 شباط (فبراير) في وقت سابق من الجلسة.وكان الجنيه الاسترليني أكبر العملات الرابحة بين العملات الأكثر تداولا، إذ ارتفع 0.5 في المائة إلى أعلى مستوى منذ 25 شباط (فبراير) رغم تصريح زعيمة اسكتلندا بأن إجراء استفتاء آخر من أجل الاستقلال حتمي بعد فوز حزبها المدوي في الانتخابات.وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.2172 دولار، ولامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 26 شباط (فبراير) عند 1.2177 دولار. وزاد الدولار إلى 108.865 ين، لكنه ما زال غير بعيد عن أدنى مستوياته منذ 27 نيسان (أبريل).وجرى تداول الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 0.7847 دولار، في حين صعد الدولار الكندي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف عند 1.2111 دولار أمريكي.إلى ذلك ارتفعت أسعار الذهب أمس، لتقترب من قمة ثلاثة أشهر التي بلغتها الأسبوع الماضي بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الآمال في أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت، وهو ما عزز الإقبال على المعدن.وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1834.96 دولار للأوقية "الأونصة"، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 11 شباط (فبراير) عند 1842.91 دولار في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1835 دولارا للأوقية.وقال كايل رودا المحلل لدى "آي.جي ماركتس"، "تقرير الوظائف في الولايات المتحدة هو إلى حد كبير بداية القصة ونهايتها بالنسبة إلى الذهب في الوقت الحالي، لقد قلص بالفعل التوقعات خارج السوق، على الأقل فيما يتعلق بهوامش رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة".وأضاف أنه "في ظل زخم الاتجاه الصعودي 1850 دولارا سيكون المستوى المهم المرتقب المقبل للذهب". وقال مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي "إن عدد الوظائف التي أضافتها الشركات الأمريكية الشهر الماضي البالغ 266 ألفا كان بعيدا كل البعد عن التوقعات".ويتعهد البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لحين ارتفاع التضخم والتوظيف. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2934.15 دولار. وزادت الفضة 1.1 في المائة إلى 27.74 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.6 في المائة إلى 1256.27 دولار.