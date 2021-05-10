"الدوائية " تربح 24 مليون ريال في الربع الأول .. بانخفاض 41%

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر ) حيث حققت الشركة صافي ربح 24.46 مليون ريال مقارنة بربح 41.83 مليون في الربع المماثل من العام السابق بنسبة انخفاض 41%.

وقالت الشركة: "انخفض صافي الربح بمقدار 17 مليون ريال نتيجة انخفاض المبيعات وإجمالي الربح. يعود سبب الانخفاض في المبيعات بشكل أساسي إلى سحب 2 من منتجات الشركة من الأسواق لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي الربح أيضًا بسبب اختلاف المزيج البيعي بربحية مختلفة وبسبب انخفاض استغلال القدرة الانتاجية لمصانع الشركة والشركات التابعة لها خلال الربع الأول من عام 2021. خلال الربع الحالي، نجحت الشركة في خفض المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 5.4 مليون ريال، كما كان لعكس انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 3.2 مليون ريال تأثير إيجابي على الربح التشغيلي مقارنة بخسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بلغت 9.7 مليون ريال سعودي في نفس الربع من العام السابق، كما انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 1.5 مليون ريال سعودي".