"الحكير" تخسر 60 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر ) حيث حققت الشركة صافي خسارة 60.1 مليون ريال مقارنة بربح 2.11 مليون في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة يعود سبب تحقيق صافي خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق الى ما يلي:

1. انخفاض الإيرادات بمبلغ 90.1 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب:

- تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من تطبيق إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار تلك الجائحة والتي أثرت سلباً على إيرادات الشركة بوجه عام خلال الربع الحالي، حيث تم تعليق التشغيل في المراكز الترفيهية داخل المملكة العربية السعودية وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساءً من يوم الخميس 4 فبراير 2021م وحتى 6 مارس 2021م، بالإضافة الى ايقاف كافة المناسبات والاحتفالات وصالات الافراح وقاعات الاجتماعات بالفنادق. وكذلك تأثرت معدلات الاشغال في القطاع الفندقي وخاصة في المنطقة الغربية بسبب القيود المؤقتة على الرحلات الدولية ورحلات العمرة.

2. خلال الربع المماثل من العام السابق تم الحصول على إعفاءات غير متكررة من القيمة الإيجارية بمبلغ 23.6 مليون ريال لبعض المواقع الفندقية والترفيهية والتجارية المستأجرة، وذلك تزامناً مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

3. انخفاض حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 2.7 مليون ريال.

4. وقد قابل ذلك انخفاض في اجمالي المصروفات التشغيلية وتكاليف الأعباء المالية بإجمالي مبلغ 31.2 مليون ريال.