خسائر "إعمار" تنخفض بنسبة 31% خلال الربع الأول

أعلنت إعمار المدينة الإقتصادية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر ) حيث حققت الشركة صافي خسارة 194 مليون ريال مقارنة بـ 282 مليون في الربع المماثل من العام السابق وبارتفاع نسبته 31%.

وقالت الشركة يعود سبب الانخفاض في الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- الإنخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المقابل بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات حيث يستمر تأثير فايروس كورونا في عام 2021 ، ومع ذلك فإن إجمالي خسارة المجموعة انخفضت بمقدار 22 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة المخزون البالغ 73 مليون ريال سعودي المسجل في الربع المقابل. وقد تمت موازنة هذا التحسن جزئيًا من خلال الانخفاض في إجمالي الطلب بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية كما هو مذكور أعلاه.

- الإنخفاض في المصاريف المالية بمقدار 36 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار سايبور الإجمالية.

- الإنخفاض في التكاليف العامة والإدارية بمبلغ 11.2 مليون ريال سعودي يعود بشكل أساسي إلى إجراءات تحسين التكلفة المختلفة بما في ذلك خفض تكلفة الموظفين.

- الزيادة في حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها ، شركة تطوير الموانئ (PDC) ، بمبلغ 36 مليون ريال سعودي ، يعود في الأساس إلى التحسن في عمليات الموانئ بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ.