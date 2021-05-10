"تهامة": نبحث رفع قضية آخرى ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق

أعلنت شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق اليوم أنه بشأن قيد دعوى المسؤولية و التي تتعلق بالحق الخاص للشركة ضد بعض اعضاء مجلس إدارة الشركة السابق لدى ديوان المظالم بالرياض.

توضح الشركة بأنه لاحقاً لقيد الدعوى أمام ديوان المظالم بالرياض، صدر قرار بتاريخ 29-08-1439هـ الموافق 15-05-2018م من قبل المحكمة التجارية بالرياض متضمن عدم قبول الدعوى لعدم وجود رابط بين الطلبات المختلفة فى الدعوى كما سبق و تم الإفصاح عنه بالقوائم المالية للشركة. وقد تم رفض دعوى الإستئناف الذى تقدمت به الشركة لدى محكمة الإستئناف و التى قامت المحكمة فيه بتأييد حكم المحكمة التجارية بتاريخ 9-4-1440هـ الموافق 16-12-2018م. و بعد إستنفاذ كافة سبل التقاضى و الإستئناف فى خصوص هذه الدعوة، و قيام الشركة بالنظر فى تقديم دعوى جديدة و فصل الدعاوى، الامر الذي إحتاج إلى مزيد من المشورة القانونية و متطلبات الخبرة المحاسبية، و من ثم واجهت الشركة بعض الأراء المتباينة بشان مسألة المواعيد النظامية، و إختصاص المحاكم ولائياً، و الإجراءات اللاحقة فى هذه الخصوص و التى كانت تحتاج إلى جهد قانونى و محاسبى معقد.

و في ضوء ما ذكر أعلاه، تشير الشركة إنها بصدد توكيل محامي لإبداء الرأي حول حيثيات هذه القضية و حول إمكانية إعادة تكييف المخالفات التى قام بها بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق و النظر فى المضي قدماً فى رفع دعوى امام الجهات القضائية المختصة بما يكفل مصالح الشركة و المساهمين بها فى حال كان ذلك جائز نظامياً و يحقق مصالح الشركة و المساهمين بها.