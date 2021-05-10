بعد موافقة المركزي السعودي.. اتفاقية بين شركات تأمين لتغطية مخاطر كورونا للقادمين إلى المملكة

أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني اليوم عن استلامھا بتاریخ 04 مايو 2021م موافقة البنك المركزي السعودي النهائية وذلك لتقدیم منتج تأمین للقادمين إلى المملكة من الزائرين شاملاً تغطية مخاطر فايروس كوفيد-19،. علماً أنه سيتم بيع المنتج من خلال شركة اليانز السعودي الفرنسي .

وقالت الشركة في بيان اليوم: "بالإشارة إلى اعتماد البنك المركزي السعودي لمنتج تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة العربية السعودية متضمنًا منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) من خلال وعاء تأميني مشترك بين مجموعة من شركات التأمين، والموافقة لشركة التعاونية على طرح المنتج من خلال هذا الوعاء.

تود الشركة إحاطة العموم بتوقعيها لاتفاقية المشاركة في الوعاء التأميني مع عدد من الشركات وبإدارة شركة التعاونية لتغطية الاخطار الناشئة عن هذا المنتج، هذا وقد صدرت عدم ممانعة البنك المركزي بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٢ الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢١ على توقيع الاتفاقية بين الشركات".



كما أعلنت الشركة العالمية للتأمين التعاوني أنه وبالإشارة إلى اعتماد البنك المركزي السعودي لمنتج تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة العربية السعودية متضمنًا منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) من خلال وعاء تأميني مشترك بين مجموعة من شركات التأمين، والموافقة لشركة التعاونية على طرح المنتج من خلال هذا الوعاء.

تود الشركة إحاطة العموم بتوقعيها لاتفاقية المشاركة في الوعاء التأميني مع عدد من الشركات وبإدارة شركة التعاونية لتغطية الاخطار الناشئة عن هذا المنتج، هذا وقد صدرت عدم ممانعة البنك المركزي بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢١م على توقيع الاتفاقية بين الشركات.

وأعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) أنه وبالإشارة إلى اعتماد البنك المركزي السعودي لمنتج تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة العربية السعودية متضمنًا منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) من خلال وعاء تأميني مشترك بين مجموعة من شركات التأمين، والموافقة لشركة التعاونية على طرح المنتج من خلال هذا الوعاء.

تود الشركة إحاطة العموم بتوقعيها لاتفاقية المشاركة في الوعاء التأميني مع عدد من الشركات وبإدارة شركة التعاونية لتغطية الاخطار الناشئة عن هذا المنتج، هذا وقد صدرت عدم ممانعة البنك المركزي بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢١م على توقيع الاتفاقية بين الشركات.



كما أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني أنه وبالإشارة إلى اعتماد البنك المركزي السعودي لمنتج تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة العربية السعودية متضمنًا منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) من خلال وعاء تأميني مشترك بين مجموعة من شركات التأمين، والموافقة لشركة التعاونية على طرح المنتج من خلال هذا الوعاء.

تود الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني إحاطة العموم بتوقعيها لاتفاقية المشاركة في الوعاء التأميني مع عدد من الشركات وبإدارة شركة التعاونية لتغطية الاخطار الناشئة عن هذا المنتج، هذا وقد صدرت عدم ممانعة البنك المركزي بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٢ الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢١ على توقيع الاتفاقية بين الشركات

وأعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني أنه وبالإشارة إلى اعتماد البنك المركزي السعودي لمنتج تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة العربية السعودية متضمنًا منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) من خلال وعاء تأميني مشترك بين مجموعة من شركات التأمين، والموافقة لشركة التعاونية للتأمين على طرح المنتج من خلال هذا الوعاء.

تود شركة ولاء للتأمين التعاوني إحاطة العموم بتوقعيها لاتفاقية المشاركة في الوعاء التأميني مع عدد من الشركات وبإدارة شركة التعاونية للتأمين لتغطية الاخطار الناشئة عن هذا المنتج، هذا وقد صدرت عدم ممانعة البنك المركزي بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م على توقيع الاتفاقية بين الشركات.