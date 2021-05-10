986 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية و 1076 حالة شفاء و 13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (986) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1076) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (410,816) حالة ولله الحمد.