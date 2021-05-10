الأسهم السعودية ترتفع بـ 0.9% وتغلق فوق مستوى 10300 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الإثنين وهي أخر جلسات شهر رمضان المبارك مرتفعا بأكثر من 0.9 في المائة ليتجاوز المؤشر العام من جديد مستوى 10300 نقطة، بدعم من قطاعات البنوك والمواد الاساسية وكذلك إدارة وتطوير العقارات.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وجه بتخصيص أراض سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض، ونقل ملكيتها بالكامل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار اهتمامه بقطاع الإسكان، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10322 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.06 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 222 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 252.5 ألف صفقة.

وأتت أسهم سابك على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعه بنحو 2.5 في المائة، تلاه أسهم بنك ساب ومصرف الراجحي المرتفعة بنحو 3.5 و0.5 في المائة على التوالي.

وتراجعت أسهم "سدافكو" بنحو 0.35 في المائة، حيث أعلنت الشركة عن تراجع أرباحها السنوية المنتهية في مارس 2021 إلى 260.9 مليون ريال مقارنة بنحو 265.11 مليون ريال للسنة السابقة

كذلك أعلنت مجموعة "أسترا الصناعية" عن نمو أرباح الربع الأول إلى 50.6 مليون ريال وبنسبة 48 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، فيما أغلق السهم مرتفعا بنحو 2 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 129 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها وحدات مشاعر ريت بمكاسب 6.2 في المائة، تلاه أسهم شركة جرير والتي صعدت بنحو 5 في المائة، محققه أعلى إغلاق لها منذ الإدراج.

وأعلنت شركة جرير اليوم عن افتتاح معرضاً جديداً لها بحي جنوب العزيزية في مدينة مكة المكرمة، وهو ثالث معرض تم افتتاحه للعام الحالي، لتصل معارض الشركة إلى 65 معرضا داخل وخارج السعودية.

ايضا ارتفعت كل من سيرا والخرف وبنك الجزيرة وكذلك الزامل للصناعة في نطاق 3.8 و4.25 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 58 شركة تصدرها وحدات الجزيرة ريت بنحو 2.7 في المائة، تلاه وحدات سويكورب وابل ريت المتراجعة 2.6 في المائة، ايضا تراجعت أسهم كل من تشب للتأمين وحلواني إخوان بما يزيد عن 2 في المائة.