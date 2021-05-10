كسب العيش وتوفير لقاحات كورونا «2 من 2»

حول موضوع قرارات شراء لقاحات فيروس كورونا، فلا بد أن تكون مستنيرة من خلال تقييمات آثار النشر هذه وقدرة النظام الصحي للبلد. على سبيل المثال، اختار بعض الدول لقاحات لا تتطلب سلسلة فائقة البرودة. وبشأن التوزيع مما لا شك فيه أن استعداد سلاسل الإمداد يمثل أهمية بالغة بالنسبة لجميع الدول - سلاسل الإمداد الحالية الخاصة بالتحصين هي على الأغلب ليست مجهزة على نحو جيد لإدارة توزيع لقاحات كورونا. وهناك ثلاث مشكلات رئيسة ينبغي النظر فيها، وهي: كفاءة سلسلة التبريد، وكفايتها، والخدمات اللوجستية حتى الميل الأخير، والمستلزمات والإمدادات الإضافية. وتتسم متطلبات سلاسل الإمداد الخاصة باللقاحات المرشحة في الموجة الأولى، مثل سلسلة فائقة البرودة، بأنها صارمة للغاية. حتى بالنسبة للقاحات التي تعد متطلبات سلاسل الإمداد الخاصة بها قياسية وموحدة، تتضمن التحديات مطابقة جرعات اللقاح مع الإمدادات الإضافية، والمساعدة على تتبع الموارد النادرة، وضمان توافر الإمدادات اللازمة لإدارة الجرعة الثانية، والمساعدة على زيادة الإنتاجية بأحجام تفوق حملات التحصين المعتادة.تعزيز النظام الصحي أمر أساسي للتوزيع الفعال. يجب على الدول النظر في أدوات الدفع لتعبئة القوى العاملة الصحية بسرعة من أجل التطعيم وتعزيز أنظمة البيانات المطلوبة لتتبع اللقاح والمستفيدين واليقظة الدوائية المستمرة.يجب تحسين قبول المجتمع للقاحات والطلب عليها من خلال حملات تواصل جيدة التصميم مع مراعاة الرؤى السلوكية. قد تكون هناك حاجة إلى الاتصالات الموجهة لشرائح سكانية مختارة لمعالجة المعلومات والمفاهيم الخاطئة.وحول جهات التمويل المعتمدة، فيجب على الحكومات تقدير التكاليف الإجمالية لشراء اللقاح وتوزيعه في سيناريوهات مختلفة والتخطيط وفقا لذلك. على أساس التكلفة، يجب إجراء تحليل للحيز المالي. ومن الأمور الجوهرية في ذلك تقييم الخيارات والمفاضلات لتعبئة الأموال المحلية والخارجية، بما في ذلك تكاليف الفرصة البديلة، مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على محفظة لقاحات متوازنة.ومع ذلك، هناك أوجه عدم يقين أساسية متأصلة في طرح لقاح جديد، ويجب اتخاذ إجراءات طارئة بشأنها. على سبيل المثال، سترتفع التكاليف بشكل كبير في الحالات التي تكون فيها مدة حماية اللقاح أقصر من المتوقع أو حماية اللقاح الأضعف ضد المتغيرات الناشئة.وبشأن التخطيط من أجل المستقبل: التكيف وتعزيز النظام الصحي، فقد كشفت جائحة كورونا عن نقاط ضعف في جميع أنظمة الرعاية الصحية، وأحدثت تحديات ستستمر لفترة طويلة بعد تعميم اللقاحات. وعلى الدول أن تعد التطعيم جزءا من استراتيجية الاستجابة الأوسع نطاقا من أجل التصدي لهذه الجائحة، وما يعنيه ذلك فيما يتعلق بالتعافي. وفي الوقت نفسه، يجب أن يتناول التخطيط على المديين المتوسط والطويل التكيف مع كورونا بوصفها مرضا وبائيا يتطلب تعزيز النظام الصحي على نطاق واسع، ودمج لقاحات كورونا في جداول التطعيم الروتينية، وتحليل التكاليف طويلة الأجل التي تتحملها أنظمة الرعاية الصحية.