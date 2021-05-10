قطر ترفع قيود كورونا تدريجيا على أربع مراحل بدءا من 28 مايو

قالت وزارة الصحى القطرية ان الدولة قررت اليوم الأحد رفع القيود المتصلة بفيروس كورونا تدريجيا على أربع مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى في 28 مايو أيار والمرحلة الرابعة في 30 يوليو تموز.

وستكون مدة كل مرحلة ثلاثة أسابيع على الأقل مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وذلك بحسب رويترز.

وسوف تسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على التطعيم في مكان مغلق مع إعادة فتح المساجد لصلوات الجماعة اليومية مع بعض القيود.