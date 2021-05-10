كوفيد - 19 .. الأمهات في حالة طوارئ «1من 2»

لم يعد العالم كسابق عهده منذ عام مضى. فبينما اختلف تأثير الجائحة في العاملين في أنحاء العالم، أفضى هذا الواقع الجديد إلى حالة من الاضطراب بين كثير من الأمهات. فمع إغلاق أبواب المدارس ومراكز رعاية الأطفال، اضطر عدد كبير من الأمهات إلى ترك وظائفهن أو خفض ساعات عملهن. وتؤكد تقديرات صندوق النقد الدولي الجديدة التأثير الهائل في الأمهات العاملات، والاقتصاد ككل. وباختصار، ففي عالم العمل، كانت النساء اللائي لديهن أطفال صغار من بين أولئك الذين تكبدوا أكبر الخسائر من حالات الإغلاق الاقتصادي.ويتضح من خلال ثلاث دول - هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا - اختلاف تأثير الجائحة في العاملين. فكانت هذه الدول الثلاث من بين أشد الدول تضررا من الفيروس على مستوى العالم، غير أن الولايات المتحدة كانت أكثر من سجل فقدانا في الوظائف. ومقابل ذلك، شهد العاملون في المملكة المتحدة أكبر تقليص في ساعات العمل، بينما واجه العاملون في إسبانيا مزيجا من كليهما، فقدان الوظائف وتقليص عدد ساعات العمل.وكانت هذه الفروق واضحة خصوصا أثناء الأشهر الأولى من الأزمة، وتعود في جانب منها إلى الفروق في السياسات الحكومية. فكانت الولايات المتحدة تفضل دعم المتعطلين عن العمل من خلال منحهم إعانات بطالة أعلى، وعلى مدى فترات زمنية أطول، بينما اختار كل من المملكة المتحدة وإسبانيا استخدام برامج الحفاظ على الوظائف للإبقاء على الروابط بين العاملين وأصحاب العمل.وحول أن الأمهات كن الأشد تضررا، حيث لا تقتصر الفروق في تجارب العاملين من بلد إلى آخر فحسب، إنما هناك أيضا فروق بين الجنسين. فكما يتضح من خلال بحث أجراه صندوق النقد الدولي، كانت النساء في الولايات المتحدة أشد تأثرا من الرجال، وفي المملكة المتحدة كان العكس صحيحا، بينما في إسبانيا، كانت مستويات معاناة الرجال والنساء على حد سواء متماثلة.ورغم هذه الفروق، كان هناك عامل مشترك بين الثلاث دول: فكانت الأمهات اللائي لديهن أطفال صغار هن الأكثر تضررا من الإغلاق العام وما نتج عنه من إجراءات لاحتواء الجائحة. فإغلاق المدارس وبدء التعلم من بعد فرضا مزيدا من مسؤوليات الرعاية على الأبوين عموما، وعلى الأم خصوصا.ونتيجة لذلك، كثير من النساء اللائي كن يتحملن عبئا كبيرا من رعاية الأطفال والأعمال المنزلية حتى قبل الجائحة إما تركن وظائفهن أو خفضن عدد ساعات عملهن.وكانت الأمهات اللائي لديهن أطفال أصغر قد عانين فقدان الوظائف و/أو تقليص ساعات العمل أكثر من غيرهن من النساء والرجال في الدول الثلاث. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كانت إمكانية توظيف أم لديها على الأقل طفل واحد دون الـ 12 من عمره، أقل بمقدار ثلاث نقاط مئوية مقارنة برجل في الوضع العائلي نفسه، وذلك خلال الفترة بين نيسان (أبريل) وكانون الأول (ديسمبر) 2020. وقد لا يقتصر تأثير الجائحة في نهاية المطاف على تفاقم عدم المساواة بين الجنسين، وإنما يمتد كذلك إلى تفاقم عدم المساواة في توزيع الدخل. وبإلقاء نظرة أعمق، يتبين لنا أن عدد الأمهات الحاصلات على تعليم أقل من الدرجة الجامعية والأمهات غير البيض اللائي فقدن عملهن أو تركن وظائفهن كان أكبر في المراحل الأولى من تفشي الجائحة، كما بدأت عودتهن إلى العمل بوتيرة أبطأ بكثير من الفئات العاملة الأخرى... يتبع.