منسق التعامل مع كورونا بالبيت الأبيض: نتجاوز المرحلة الأصعب من الجائحة

قال منسق التعامل مع كوفيد-19 بالبيت الأبيض جيفري زينتس اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تتجاوز المرحلة الأصعب في جائحة فيروس كورونا وإن مسؤولي الصحة في البلاد يركزون الآن على تطعيم المزيد من الأمريكيين.

وأضاف زينتس في مقابلة على شبكة سي.إن.إن "في رأيي أننا نتجاوز المرحلة الأصعب".

وتابع قائلا إن المهمة الرئيسية حاليا هي مواصلة زيادة الثقة في اللقاحات وتطعيم عدد كاف من الأمريكيين لكبح انتشار الفيروس وسلالاته، بحسب "رويترز" .

ويسعى مسؤولو الصحة جاهدين للتغلب على التردد في تلقي اللقاحات وإتاحتها بسهولة بهدف تحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في حصول 70 بالمئة من الأمريكيين على جرعة لقاح واحدة على الأقل بحلول الرابع من يوليو تموز الذي يوافق عيد الاستقلال.

وقال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا في حديث على شبكة إن.بي.سي إن من غير المرجح أن تشهد البلاد قفزة جديدة في حالات الإصابة إذا تحقق هدف بايدن.