ارتفاع صافي أرباح "دانة غاز" 41% في الربع الأول إلى 24 مليون دولار

أعلنت شركة "دانة غاز" اليوم أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 41% في الربع الأول من عام 2021 ليبلغ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) مقارنة بـ 17 مليون دولار (62 مليون درهم) في الفترة نفسها من عام .2020 وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى تحسن الإيرادات المتحققة نتيجة لارتفاع الإنتاج في إقليم كردستان العراق، وانخفاض تكاليف التمويل بفعل انخفاض مديونية الشركة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام .2020 وأوضحت في بيان على موقعها الإلكتروني أن إيراداتها بلغت 106 ملايين دولار (389 مليون درهم) بارتفاع 2% عن إيرادات الربع الأول من عام 2020 التي بلغت آنذاك 104 ملايين دولار (382 مليون درهم).

وبلغت السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة 149 مليون دولار (546 مليون درهم) في نهاية الربع الأول، ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 38% مقارنة بـ 108 مليون دولار (396 مليون درهم) في نهاية 2020