أدنوك تعتزم طرح وحدة الحفر للاكتتاب العام خلال الربع الثالث من العام

قال مصدران لرويترز اليوم أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) دعت بنوك استثمار إلى المنافسة على أدوار إدارة دفاتر الطرح العام الأولي لوحدة الحفر التابعة لها.

أوضح المصدران أن شركة النفط العملاقة دعت عددا من البنوك الأجنبية والمحلية للمشاركة في العملية، المقرر لها هذا الشهر.

وأضافا أن أدنوك تعتزم طرح الوحدة للاكتتاب العام خلال الربع الثالث من العام كان أحد المصادر قال سابقا إن أدنوك قد تجمع ما لا يقل عن مليار دولار من بيع الأسهم.

تلبي أدنوك نحو ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي على النفط، .

تملك أدنوك للحفر أسطولا كبيرا من المنصات يضم 75 حفارا بريا و20 حفارا بحريا، بحسب موقعها. وأنشطة الحفر حيوية لعمليات المنبع لأدنوك، وتسهم في بلوغ الشركة أهداف الإنتاج.



