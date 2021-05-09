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أخبار الشركات- محلية

عمومية "الوطنية للبناء والتسويق" توافق على عدم توزيع أرباح للمساهمين عن 2020

عمومية "الوطنية للبناء والتسويق" توافق على عدم توزيع أرباح للمساهمين عن 2020

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2020م.

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