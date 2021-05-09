عمومية "الوطنية للبناء والتسويق" توافق على عدم توزيع أرباح للمساهمين عن 2020

أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2020م.