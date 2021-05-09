أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2020م.
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- عمومية "الوطنية للبناء والتسويق" توافق على عدم توزيع أرباح للمساهمين عن 2020
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