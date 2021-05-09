تعيين الناصر رئيسا لمجلس إدارة "طباعة وتغليف"

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن قرار مجلس الإدارة بتعيين عادل بن مرزوق الناصر رئيسا لمجلس الإدارة وتعيين محمد أمين بن داوود قشقري نائبا للرئيس .