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أخبار الشركات- محلية

تعيين الناصر رئيسا لمجلس إدارة "طباعة وتغليف"

تعيين الناصر رئيسا لمجلس إدارة "طباعة وتغليف"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن قرار مجلس الإدارة بتعيين عادل بن مرزوق الناصر رئيسا لمجلس الإدارة وتعيين محمد أمين بن داوود قشقري نائبا للرئيس .

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