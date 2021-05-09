"المخابز الغربية" تستحوذ على حصة إضافية في "الحديثة" بقيمة 150 مليون ريال

أعلنت شركة المراعي بأن إحدى شركاتها التابعة (شركة المخابز الغربية، شركة ذات مسؤولية محدودة) أكملت الاستحواذ على حصة إضافية نسبتها 15.0% مملوكة لشركة العليان المالية المحدودة، في الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية (شركة تابعة)، بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون ريال، لتصبح نسبة ملكية حصص شركة المخابز الغربية بعد هذا الاستحواذ 75.0% من رأس مال الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية.

وتقوم الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية بتصنيع وبيع منتجات المخبوزات طويلة الأجل بالعلامة التجارية "سفن دايز".

وتم تمويل الاستحواذ بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة المراعي، وسوف ينعكس الأثر المالي في النتائج المالية لهذا الربع.

علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا الاستحواذ.