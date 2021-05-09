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أحداث في صور

بائع فواكه ينام فوق عربته بجانب طريق في مدينة نيودلهي الهندية

بائع فواكه ينام فوق عربته بجانب طريق في مدينة نيودلهي الهندية

«الفرنسية »

بائع فواكه ينام فوق عربته بجانب طريق في مدينة نيودلهي الهندية أمس.

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