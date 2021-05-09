تسجيل 13.8 ألف في «هيئة المهندسين» خلال الربع الأول .. بينهم 10.9 ألف سعودي

سجلت الهيئة السعودية للمهندسين خلال الربع الأول من العام الجاري 13836 مهندسا، بينهم 10920 مهندسا سعوديا.وقال لـ"الاقتصادية" صالح العمر المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، إن "إجمالي أعداد المهندسين السارية عضوياتهم بلغ 177254 مهندسا سعوديا وأجنبيا، مؤكدا أن الهيئة رصدت 25 مخالفة من خلال تنفيذ 215 جولة تفتيشية.وأكد أن الهيئة ممثلة في إدارة الرقابة والتفتيش قامت بجولات تفتيشية ميدانية في عدد من القطاعات الممارسة للأنشطة الهندسية والفنية خلال الربع الأول من العام الجاري شملت 17 مدينة تمت زيارتها حول المملكة، رصدت خلالها 25 مخالفة منذ انطلاق الحملة في بداية شهر كانون الثاني (يناير) 2021، من أبرزها عدم التقيد بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص، وعدم ذكر المعلومات للمعتمد مهنيا مثل الدرجة المهنية ورقم اعتماده على جميع الأنشطة الهندسية، ومزاولة المهنة بعد انتهاء الترخيص، وعدم توقيع وختم الكوادر الهندسية العاملة لدى صاحب الترخيص على الأعمال والخدمات الهندسية، وعدم إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد الخاصة بالكوادر الهندسية والفنية.وشدد على أن حملات نظام مزاولة المهن الهندسية التوعوية مستمرة، بهدف الرقابة والتحذير والتقيد بنظام المزاولة على المنشآت التي تمارس الأعمال الهندسية والفنية.وقال "تسعى الهيئة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع عدد من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك لتعزيز ودعم العاملين في القطاع الهندسي من خلال تدريبهم وتأهيلهم لرفع جودة العمل الهندسي وزيادة الفرص لدى المكاتب والشركات الهندسية السعودية، للإسهام في تنمية وبناء الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030".وأشار إلى أن مركز التحكيم الهندسي التابع للهيئة ما زال يواصل أعماله لتحقيق مستهدفاته من خلال نشر ثقافة التحكيم وتأهيل كوادر هندسية في مجال التحكيم، وتحقيق العدالة في فض المنازعات الهندسية في السعودية.