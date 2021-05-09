اعتماد 32 مشروعا تنمويا واستثماريا وسياحيا في حاضرة الدمام وفق معايير كود البناء السعودي

اعتمد المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية 32 مشروعا تنمويا واستثماريا وسياحيا وخدميا في حاضرة الدمام، وذلك وفق معايير وضوابط كود البناء السعودي، ضمن خطة الأمانة التنموية التي تقيمها بالشراكة مع القطاع الخاص.وأوضح المهندس مازن بخرجي وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، أن المشاريع التي اعتمدها الأمين تتضمن مشاريع خدمية، وتجارية. وبين أن المشاريع المعتمدة جاذبة بحكم موقعها على المحاور والشوارع التجارية والحيوية في المنطقة، وتنوع أنشطتها كالأسواق التجارية التي تجمع الماركات العالمية والمطاعم ودور السينما والفنادق وقاعات الأفراح، كما تم اعتماد مشاريع الخدمات البترولية ومحطات الوقود بمواصفات عالية الجودة والتصميم وبالطابع الهندسي الحديث، الذي من المتوقع أن تنتهي في بداية الربع الثاني من عام 2022.ولفت إلى أن المشاريع الاستثمارية تأتي امتدادا لجهود الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وإشراك القطاع الخاص في التنمية.