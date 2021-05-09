مدفوعات الأرباح تظهر القيمة في شركات التعدين غير المحبوبة

للحصول على دليل على مدى حذر المستثمرين من أكبر شركات المناجم في العالم، ألق نظرة على كيفية تقييم الأسواق لتوزيعات الأرباح المدهشة من القطاع.

صحيح أن أسواق السلع يسيطر عليها التفاؤل بشأن الدورة الفائقة لكن القطاع لا يزال مكروها نسبيا من حيث التقييم.

بمساعدة ارتفاع أسعار المواد الخام، من المقرر أن تسجل كل من أنجلو أمريكان وبي إتش بي وجلينكور وريو تينتو نتائج قياسية هذا العام يفترض أن تتجاوز بسهولة الأرباح التي تم تحقيقها خلال آخر سوق صاعدة للسلع قبل عقد من الزمان. كما أنها ستوزع الأموال، بعد أن خفضت الإنفاق على المناجم والمشاريع الجديدة منذ ذروة الدورة السابقة في 2011 بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

على هذا النحو، يرجح جيه بي مورجان أن تدفع ريو وبي إتش بي أكبر توزيعات أرباح تقدمها الشركات الأوروبية هذا العام، تصل إلى 20 مليار دولار و 18.2 مليار دولار، على التوالي. ويقدر جيه بي مورجان أن إجمالي عائد رأس المال من الثنائي الأنجلو ـ أسترالي يعادل عائد توزيعات أرباح لكل سهم يبلغ نحو 13.5 في المائة و 11.1 في المائة في 2021، على التوالي.

في حين ارتفعت أسعار الأسهم بشكل حاد منذ المستويات المنخفضة للوباء في آذار (مارس)، كذلك ارتفعت أسعار السلع، ما يعني أنه لم تكن هناك إعادة تصنيف للقطاع على الرغم من أنه سيكون له دور حاسم في التحول إلى الطاقة النظيفة والانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد.

بالأسعار الحالية، قيمة بي إتش بي، أكبر شركة تعدين في العالم، بما في ذلك صافي الدين، هي فقط 3.5 أضعاف أرباحها المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء هذا العام، وفقا لتقديرات يو بي إس. بالمثل، يتم تداول ريو على مضاعفات نحو ثلاث مرات، وأنجلو 3.6 وجلينكور أقل من 3.0. هذا أقل بكثير من مضاعف يقل قليلا عن عشر مرات للشركات المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي الأوروبي MSCI Europe.

هذه التصنيفات المتدنية للقطاع هي مصدر لإحباط متزايد بين المديرين التنفيذيين في الصناعة الذين يرون أنفسهم المزودين الرئيسين للسلع - مثل النحاس والنيكل والصلب – التي ستمكن من الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

بعض الحذر من جانب المستثمرين أمر مفهوم. يأتي التعدين مع مخاطر فريدة من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وقد يشكك بعض المستثمرين، الذين تضرروا من تحول دورة السلع في الماضي، في استدامة الأسعار الحالية.

النحاس، المستخدم في كل شيء من السيارات الكهربائية إلى الغسالات، اخترق أخيرا عشرة آلاف دولار للطن للمرة الأولى منذ عقد، وسجل خام الحديد، المكون الرئيس في صناعة الصلب، مستوى قياسيا تجاوز 193 دولارا للطن.

آخر مرة تم فيها تداول أسعار السلع عند هذه المستويات كانت قبل عشرة أعوام عندما كانت وفرة الدورة الفائقة تصل إلى ذروتها وكانت شركة جلينكور تستعد لتعويمها الضخم البالغ 60 مليار دولار في بورصة لندن. في ذلك الوقت، كما هي الحال الآن، كانت أسواق السلع شحيحة وكان العالم يتعافى من الأزمة المالية.

لكن كانت تلك الفترة الجزء العلوي من الدورة. انخفض مؤشر المعادن في بورصة لندن للمعادن، وهو مقياس تداول المعادن الرئيسة في لندن، بنسبة 50 في المائة على مدى الاعوام الخمسة التالية، وانخفضت القيمة السوقية لأكبر خمس شركات تعدين مدرجة في لندن بنسبة 75 في المائة.

قال دانييل ميجور المحلل لدى يو بي إس: "النظر إلى التاريخ لا يساعد بالضرورة على التنبؤ بالمستقبل، ولكنه تذكرة بأن السلع ـ وشركات المناجم ـ دورية، وفي مرحلة ما ستتحول الدورة".

مع ذلك، هناك أسباب للاعتقاد بأن الأشياء مختلفة هذه المرة. عندما هوت أسواق السلع الأساسية بعد 2011، كانت الدورة قد نضجت بالفعل، وكان التصنيع السريع في الصين راسخا بالفعل. لكن الدورة الحالية لا تزال في مهدها. وبرامج التعافي العالمي التي تضعها الحكومات اليوم تعتمد على السلع الأساسية بشكل أكثر كثافة مما كانت عليه الحال بعد الأزمة المالية.

هذا يجعل أسواق السلع الأساسية أقل اعتمادا على الصين. حتى في الوقت الذي تعمل فيه بكين على السيطرة على الائتمان - وهو عامل خوف رئيس للمستثمرين - يفترض أن تكون أجزاء أخرى من العالم قادرة على التعويض عن بعض النقص.

كما أن شركات المناجم أكثر انضباطا وتركيزا على عوائد المساهمين مما كانت عليه قبل عشرة أعوام. بعد تجربة كانت فيها على وشك الموت في 2014، عندما كان القطاع يكافح لخدمة الديون المتراكمة في أعوام الطفرة، أصبحت الميزانيات العمومية في حالة أفضل كثيرا الآن.

كما أن شركات التعدين الكبرى أكثر إحجاما عن الاستثمار في الوقود الأحفوري والسلع الأخرى التي هي في حالة تدهور هيكلي. في 2012، بلغت ميزانية النفقات الرأسمالية لشركة بي إتش بي أكثر من 20 مليار دولار. في 2022 من المتوقع أن تصل إلى 8.5 مليار دولار. في الوقت نفسه تجد الشركات صعوبة متزايدة في اكتشاف مشاريع جديدة في الولايات القضائية الصديقة للتعدين التي ترغب بالتأكيد في تطويرها. كل ذلك من شأنه أن يساعد على الحفاظ على سقف للعرض ومنع القطاع من إيذاء نفسه وتكرار أسوأ أخطاء الماضي.