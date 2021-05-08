بحضور ولي العهد ورئيس الوزراء .. مجلس تنسيق أعلى سعودي - باكستاني

عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، في قصر السلام في جدة، البارحة، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرتي تفاهم.

وأشاد رئيس الوزراء، بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في تعزيز الوحدة الإسلامية، والدور الإيجابي للمملكة في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية ومساعيها من أجل السلام والأمن الإقليمي والدولي.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية توسيع وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار.

وناقش الجانبان سبل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في باكستان، وأكدا رضاهما عن متانة العلاقات العسكرية والأمنية الثنائية، واتفقا على مزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية، والسعي الحثيث إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وشددا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب، التي لا ترتبط بأي دين أو عرق أو لون، والتصدي لأشكالها وصورها كافة، وأيا كان مصدرها.

كما أكد الجانبان دعمهما الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كافة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمهما للحلول السياسية في سورية وليبيا، وجهود الأمم المتحدة ومبعوثيها في هذا الشأن.

وأكد الجانبان أهمية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار "2216"، وإدانتهما لما تقوم به الجماعات والميليشيات الإرهابية، ومنها ميليشيا الحوثي، من هجمات واعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أراضي المملكة ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، وأعربا عن قلقهما البالغ من تهديد أمن الصادرات النفطية واستقرار إمدادات الطاقة للعالمية. وأثنى دولة رئيس الوزراء الباكستاني على مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، التي تهدف إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن بما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء.

كما هنأ رئيس الوزراء حكومة المملكة على نجاحها في تنظيم وعقد اجتماعات قمة مجموعة العشرين، وما تمخض عنها من قرارات إيجابية في المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية والصحية والطاقة، وغيرها.

كما رحب بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقهما ولي العهد، وتعبر عن الدور القيادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، ومنها مكافحة أزمة التغير المناخي، مشيدا بأثرها العظيم في المنطقة وسكانها، كما رحب ولي العهد بمبادرة رئيس الوزراء الباكستاني "باكستان نظيفة وخضراء"، وكذلك مبادرة "عشرة مليارات شجرة تسونامي" الناجحة.

وثمن رئيس وزراء باكستان، خلال الجلسة، جهود المملكة في تنظيم موسم الحج للعام الماضي 1441هـ، رغم التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وما تبذله لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.

وعقب جلسة المباحثات وقع ولي العهد ورئيس وزراء باكستان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.

وشهد ولي العهد ورئيس وزراء باكستان، مراسم توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم ثنائية بين البلدين، وهي: اتفاق التعاون في مجال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاق للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، وقعهما من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، فيما وقعها من الجانب الباكستاني شيخ رشيد أحمد وزير الداخلية، ومذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية، وقعها من الجانب السعودي وزير الداخلية، فيما وقعها من الجانب الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي وزير الشؤون الخارجية، للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، ومذكرة تفاهم إطارية لتمويل المشاريع المؤهلة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمياه والاتصالات بين الصندوق السعودي للتنمية وباكستان، وقعها من الجانب السعودي أحمد الخطيب وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، فيما وقعها من الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني وصل جدة أمس في زيارة رسمية للمملكة، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

وتصل العلاقات بين المملكة وباكستان إلى مستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتعد من أهم الشراكات التي تسهم في تحقيق التوازن الإقليمي، ودعم أمن واستقرار المنطقة، من خلال حرص قيادتي البلدين على تنسيق الجهود في المجالات كافة.

وتمتد العلاقات الوثيقة بين البلدين لأكثر من 70 عاما، وأسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين على مدى العقود الماضية. وخلال زيارة ولي العهد الأخيرة لباكستان، في فبراير 2019، تم تدشين مرحلة جديدة من العلاقات، من خلال إعلان إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الباكستاني، الذي يمثل دورا محوريا في تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب.

واختار رئيس الوزراء الباكستاني أن تكون المملكة أول دولة يزورها بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2018، كما زارها أربع مرات عام 2019، في دلالة على اهتمامه بتعزيز العلاقات مع المملكة وقيادتها. وتأتي زيارته الحالية استمرارا لنهج التشاور بين القيادتين حول القضايا الإقليمية والدولية، لتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتمثل أعمال مجلس التنسيق نقطة انطلاق في مسيرة العلاقات السعودية - الباكستانية، ويعكس المجلس حرص القيادتين على نقل العلاقات إلى آفاق أرحب في جميع المجالات.