أسهم أوروبا تغلق عند ذروة قياسية بفضل بيانات ألمانية قوية

أغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع اليوم، محققة مكاسب أسبوعية بفضل بيانات اقتصادية ونتائج قوية مما عزز الآمال في تعاف اقتصادي سريع من جائحة كوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة إلى 444.93 نقطة، مسجلا ذروة قياسية. وصعد 1.7 في المائة هذا الأسبوع - أفضل أداء له منذ منتصف مارس.

وصعدت الأسهم العالمية إلى مستويات جديدة مع تقليص المستثمرين توقعاتهم لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بعدما أظهرت البيانات أنه طريق تعافي سوق العمل الأمريكية من الجائحة مازال طويلا.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية هي الأفضل أداء اليوم، إذ ارتفع مؤشر القطاع 2.2 في المائة، متعافيا من خسائر تكبدها في وقت سابق من الأسبوع.

وكان أداء أسهم شركات الموارد الأساسية الأفضل على مدار الأسبوع، وصعد مؤشر القطاع 7.2 في المائة ليغلق على أعلى مستوياته في عشر سنوات وسط ارتفاع أسعار المعادن الصناعية وخام الحديد، توقعا لتعافي الطلب العالمي.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 1.3 في المائة، مقتربا من أعلى مستوياته، بينما أغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي عند ذروته منذ نوفمبر 2000، واخترق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مستوى 7100 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير 2020.

أظهرت البيانات ارتفاع صادرات الشركات الألمانية للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس، وبنسبة بلغت 1.2 في المائة، وهو ما يعادل مثلي المعدل الذي توقعه الاقتصاديون.