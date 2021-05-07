وزير النفط الهندي يشكر السعودية والإمارات وقطر على عروض الأكسجين الطبي

أشاد وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان بالسعودية ودول خليجية أخرى لعرضها مد بلاده بأكسجين طبي مسال للمساعدة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

ورحب الوزير في سلسلة تغريدات على تويتر بعروض السعودية والإمارات وقطر تزويد بلاده بالأكسجين الطبي لمدة ستة أشهر مقبلة.