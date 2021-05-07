بريطانيا: من تقل أعمارهم عن 40 عاما يتعين أن يتلقوا لقاحا غير "أسترازينيكا"

قال مسؤولون بريطانيون اليوم إن من تقل أعمارهم عن 40 عاما يتعين أن يتلقوا لقاحا مضادا لمرض كوفيد-19 غير أسترازينيكا كلما أمكن ذلك بسبب الاحتمال الضئيل للتعرض لجلطات دموية، في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا ووفرة لقاحات أخرى، وفقا لـ"رويترز".

ووردت أنباء عن حالات جلطات دموية نادرة وانخفاض في معدل الصفائح الدموية، وهو ما يشيع أكثر بين البالغين الأصغر سنا، بعد تلقي لقاح أسترازينيكا الذي ابتكرته جامعة أكسفورد. ونصحت بعض البلدان بحقن الأكبر سنا فحسب بهذا اللقاح.

وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إن النصيحة تعكس انخفاض مستويات العدوى بكوفيد-19 في بريطانيا ووفرة لقاحات أخرى مثل مودرنا وفايزر.

وذكر مسؤولون أن بريطانيا ستصل لمستوى تطعيم كافة البالغين باللقاح المضاد لكوفيد-19 بحلول نهاية يوليو.

وسبق أن صدرت مذكرة بضرورة تقديم لقاح بديل لأسترا زينيكا لمن تقل أعمارهم عن 30 عاما.