الاتحاد الأوروبي يبحث تقارير عن اضطراب عصبي نادر بعد جرعات "أسترازينيكا"

قالت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم إنها تبحث تقارير عن اضطراب نادر يضعف الأعصاب في أشخاص تلقوا جرعات أسترازينيكا المضادة لكوفيد-19 في وقت تسعى فيه السلطات على اتساع العالم إلى الشفافية بشأن سلامة لقاحات فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وفي إطار استعراض دوري لتقارير السلامة للقاح أسترازينيكا، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن لجنة السلامة بها تحلل بيانات قدمتها الشركة عن حالات متلازمة جيلان-باريه.

ويثير اهتمام الوكالة الكبير بهذا الوضع المناعي النادر أسئلة جديدة عن الآثار الجانبية المحتملة للقاحات كوفيد-19 بعد أن توصلت إلى أن جرعات أسترا زينيكا وجرعات شركة جونسون آند جونسون ربما تسببت في حالت تجلط دموي نادرة.

ومتلازمة جيلان باريه حالة نادرة في الأعصاب يهاجم فيها الجهاز المناعي للجسم الغلاف الواقي للألياف العصبية. وتحدث معظم تلك الحالات بعد عدوى ميكروبية أو فيروسية.