بفضل مكاسب اليوان.. مؤشر عملات الأسواق الناشئة يصل إلى مستوى قياسي 

بلغ مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة اليوم مستوى غير مسبوق عند 1732.79 نقطة، مدعوما بمكاسب لليوان الصيني.

وقفز المؤشر 0.3 بالمئة وفي طريقه للارتفاع 0.4 بالمئة للأيام السبعة الأخيرة، ليحقق خامس زيادة أسبوعية على التوالي.

وبحسب (رويترز) صعد اليوان الصيني 0.25 بالمئة في المعاملات الخارجية اليوم، مسجلا أفضل مستوى له في شهرين ونصف الشهر.