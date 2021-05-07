الصين: احتمال تسبب الصاروخ الخارج عن السيطرة بأضرار على الأرض ضئيلة جدا

أكدت الصين اليوم أن الصاروخ الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي بشكل غير مضبوط في نهاية الأسبوع الجاري لا يمثل أي خطر على سكان الأرض، بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل.

وأطلقت الصين أول ثلاثة مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض لكن لا أحد يعرف إلى أين بالضبط.

ووفقا للفرنسية قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين إن احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا.