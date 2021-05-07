الأسهم السعودية تمحو معظم خسائرها بنهاية التداولات .. والمؤشر يتماسك فوق مستويات 10200 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية بنحو 0.23 في المائة لتغلق عند 10228 نقطة فاقدة 23 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.2 في المائة ليغلق عند 1385 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم، إلا أن السوق استطاعت أن تعوض معظم الخسائر في نهاية الجلسة بعدما اقتربت من متوسط 21 يوما، الذي أشير إليه كمنطقة دعم، ومحافظة السوق على متوسط 21 يوما في الجلسة المقبلة والتماسك فوقه سيعزز من شهية المخاطرة، ويدفع بالسوق للعودة نحو الربحية واستعادة ما فقد من أعلى مستوياتها لهذا العام، وستبقى النتائج المالية للربع الأول من العوامل الجوهرية المؤثرة على حركة السوق خلال الفترة المقبلة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10254 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 10170 نقطة فاقدا 0.8 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10228 نقطة فاقدا 23 نقطة بنحو 0.23 في المائة. وارتفعت السيولة 9 في المائة بنحو 545 مليون ريال لتصل إلى 6.7 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 4.4 مليون سهم لتصل إلى 245 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 19 في المائة بنحو 51 ألف صفقة لتصل إلى 322 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 0.7 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 0.5 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنحو 3 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 9 في المائة بقيمة 595 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "سبكيم العالمية" بنحو 3.8 في المائة، ليغلق عند 26.95 ريال، يليه "الجزيرة ريت" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 29 ريالا، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 17.48 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "سايكو" بنحو 6.7 في المائة ليغلق عند 22.38 ريال، يليه "تبوك الزراعية" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 25.15 ريال، وحل ثالثا "أسواق العثيم" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 131 ريالا.وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 441 مليون ريال، يليه "الأهلي" بقيمة 257 مليون ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بقيمة 245 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية