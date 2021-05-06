الذهب يقفز فوق 1800 دولار مع تراجع عوائد السندات والبلاديوم ينخفض 1.7%

قفز الذهب أكثر من واحد في المائة اليوم مدفوعا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية ليتخطى مستوى 1800 دولار المهم نفسيا، وفقا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 1507 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.5 في المائة إلى 1813.29 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ السعر 1815.80 دولار، أعلى مستوى منذ 16 فبراير. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7 في المائة لتصل إلى 1814.50 دولار.

وقال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا، "لم نر حتى الآن انتعاشا قويا في عوائد سندات الخزانة."

ورغم التفاؤل الاقتصادي، يبدو صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عازمين على مواصلة التيسير النقدي، بينما سيستفيد الذهب من مخاوف المستثمرين حيال التضخم، حسبما ذكر مويا.

وهبط مؤشر الدولار 0.4 في المائة، مما يزيد إغراء الذهب لحملة العملات الأخرى.

وتراجع البلاديوم 1.7 في المائة إلى 2923.07 دولار للأوقية، بعد أن صعد إلى ذروة غير مسبوقة عندما سجل 3017.18 دولار يوم الثلاثاء بسبب شح المعروض من المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات.