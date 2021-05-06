طوكيو تسعى لتمديد حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة كورونا

ترغب طوكيو في تمديد حالة الطوارئ المفروضة بها حاليا لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وسوف تسعى قريبا للحصول على موافقة رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، على الخطوة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، أن الاجراء يأتي في محاولة لوقف زيادة أعداد إصابات كورونا قبل أن تستضيف العاصمة اليابانية دورة الالعاب الأولمبية اعتبارا من يوليو المقبل.

ومن جانبها، قالت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، للصحفيين اليوم الخميس، إن تمديد حالة الطوارئ، هو أمر ضروري، وأن القيود المفروضة على حركة المواطنين يجب أن تستمر.

وتدرس الحكومة المركزية تمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومقاطعات أوساكا وكيوتو وهيوجو في غرب البلاد، بنحو أسبوعين أو شهر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) نقلا عن العديد من المسؤولين غير المعروفين.