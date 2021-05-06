تقاسم حقوق الملكية الفكرية لابتكارات التصدي لكوفيد - 19 «2 من 2»

سيتغلب التنازل العام عن الملكية الفكرية على مخاوف كل بلد في التذرع بترخيص إجباري، وسيزيح عقبات بيروقراطية كبيرة أخرى تقف في طريق استخدام التراخيص الإجبارية. وقد يكون التنازل مفيدا أيضا للتقنيات غير المتعلقة باللقاحات "المذيبات، والكواشف، وقوارير اللقاح، ومجموعات معدات الاختبار وما إلى ذلك". ويمكن تصميم التنازل عن الملكية الفكرية واستهدافه بعناية. ومع ذلك، ينبغي تعويض أصحاب براءات الاختراع بمعدل معقول مقابل الاستخدام الناجح لملكيتهم الفكرية. ويجب أن يقتصر التنازل على كوفيد - 19، وألا يمتد تلقائيا إلى الاستخدامات الأخرى. كما يجب أن يستمر لفترة محدودة، لنقل: خمسة أعوام على سبيل المثال.ويقول مالكو شركات صناعة الأدوية: إن التنازل عن الملكية الفكرية من شأنه أن يحرم الصناعة من أرباحها المشروعة، ومن الحوافز المالية اللازمة لتطوير الأدوية في المستقبل. وهذه الادعاءات مبالغ فيها إلى حد كبير، وتعكس الجشع بدلا من المنطق. إن الملكية الفكرية التي تمتلكها شركتا موديرنا وبيونتيك - فايزر وغيرهما من الشركات، ليست نتيجة ابتكاراتهما بصورة أساسية، بل هي نتيجة بحث أكاديمي تموله حكومة الولايات المتحدة، خاصة المعاهد الوطنية للصحة. وتطالب الشركات الخاصة بالحق الحصري في الملكية الفكرية التي خرجت للوجود بفضل التمويل العام والعلوم الأكاديمية.في تسعينيات القرن الـ 20 وأوائل القرن الـ 21، حقق باحثان يعملان بموجب منح المعاهد الوطنية للصحة في جامعة بنسلفانيا، بعض الإنجازات العلمية الرئيسة المتعلقة بلقاحات mRNA، واعتمدا في عملهما الرائد على شبكة من الباحثين الأكاديميين بتمويل من المعاهد الوطنية للصحة. ولا تزال جامعة بنسلفانيا تملك براءات اختراع رئيسة حصلت عليها شركتا بيونتيك وموديرنا بترخيص من الباطن. ومنذ ظهور كوفيد - 19، قدمت حكومة الولايات المتحدة دعما ماليا بقيمة لا تقل عن 955 مليون دولار إلى شركة موديرنا، حتى تتقدم بوتيرة سريعة في أبحاثها، بما في ذلك التجارب السريرية، ودخلت أيضا في التزام السوق المسبق مع "بيونتيك - فايزر". وعلى العموم، بلغ إجمالي الدعم الأخير الذي قدمته حكومة الولايات المتحدة للتطوير السريع للقاحات كوفيد - 19 أكثر من عشرة مليارات دولار.وجلبت الشركات مستثمرين من القطاع الخاص لبناء القدرة التصنيعية، والوصول إلى المراحل الأخيرة من عمليات البحث، والتطوير، والتجارب السريرية التي تحتاج إليها عملية طرح اللقاحات. وهذا دور مهم بالفعل، ويخاطر المستثمرون من القطاع الخاص بمبالغ كبيرة من أجل إنجازه. لكنهم فعلوا ذلك مع حكومة الولايات المتحدة بصفتها شريكا لا غنى عنه. ومن المؤكد أن المستثمرين من القطاع الخاص سيحققون عوائد ضخمة، لذلك يجب عليهم كبح جماح جشعهم أو تدخل طرف آخر لكبحه، من خلال الاعتراف بضرورة تقاسم الملكية الفكرية على الصعيد العالمي في هذه المرحلة. ويبلغ رأسمال "موديرنا" حاليا نحو 73.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار من رأس المال الذي جمعته الشركة من خلال العرض العام الأولي لها عام 2018.ويجب إتاحة فوائد mRNA وغيرها من الملكيات الفكرية على مستوى العالم دون مزيد من التأخير، وينبغي مشاركة المعرفة بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع. ونحن نملك القدرات اللازمة لتوسيع نطاق التمنيع في جميع أنحاء العالم، من أجل إنقاذ حياة الناس، ومنع ظهور متغيرات جديدة، والقضاء على الوباء. ويجب أن تخدم الملكية الفكرية المصلحة العالمية بدلا من أن تخدم الإنسانية مصالح حفنة من الشركات الخاصة.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكت،2021.